L'Attacco dei Giganti: importanti novità in WIT Studio, ecco come cambia lo staff

Il grandissimo successo a livello globale che L'Attacco dei Giganti ha avuto, è dovuto, oltre alla storia ideata dal mangaka, soprattutto all'egregio lavoro svolto dai ragazzi di WIT Studio nel ricreare e animare il mondo che Isayama ha realizzato, con animazioni e disegni che hanno letteralmente stregato gli appassionati da ogni parte del mondo.

Perché se alla base di un successo del genere si nasconde un'opera di grande valore con una storia mozzafiato, bisogna ammettere che molto del lavoro lo svolge anche l'anime di promozione. Infatti, più il valore della serie televisiva è alto, più ci sono probabilità che la controparte cartacea abbia un incremento a livello di notorietà fuori dal comune. Questo è ciò che è successo con L'Attacco dei Giganti ma anche con opere come Demon Slayer (se può interessarvi abbiamo stilato la top 5 dei personaggi più forti).

Ebbene, in questi anni WIT Studio, grazie a prodotti come L'Attacco dei Giganti e Vinland Saga si è confermato tra i grandi studi di produzione giapponesi, dando un grande contributo al mondo anime e manga con serie di qualità e che, soprattutto, hanno ricevuto un grandissimo apprezzamento di pubblico e critica.

Pertanto non c'è da stupirsi più di tanto se alcune delle figure di spicco nel raggiungimento di tali successi oggi vengono promosse. Come il caso recente del produttore George Wada che è stato promosso a vice presidente della famosa IG Productions. Perché, nel caso non lo sappiate, WIT Studio non è altro che una filiale di questa potentissima azienda.

Cambiamenti importati, insomma, mentre la quarta e ultima stagione dell'Attacco dei Giganti si prepara a fare il suo debutto.