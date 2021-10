L'Attacco dei Giganti incontra Hello Kitty in una nuova, e unica, linea di merchandise

Attraverso il suo L’Attacco dei Giganti, Hajime Isayama ha saputo sconvolgere il panorama moderno del fumetto giapponese, non solo grazie ad una storia intricata e interessante sin dalle prime pagine, ma anche per le grandi collaborazioni ricevute in particolare dopo la produzione e la distribuzione della serie animata.

L’ultima proposta di collaborazione è arrivata dall’azienda giapponese Sanrio, celebre per ideare personaggi facilmente riconoscibili e caratterizzati per lo più da design semplici, e realizzarne il merchandise dedicato.

Molti di voi sapranno che la mascotte dell’azienda è Hello Kitty, la piccola gatta albina creata da Yuko Shimizu nel 1976, che continua ancora oggi a far registrare introiti stellari. Dopo le stravaganti collaborazione tra Hello Kitty e My Hero Academia, oppure con Mobile Suit Gundam, sembra che Sanrio sia interessata ad una partnership con il franchise dell’Attacco dei Giganti, che naturalmente non si è fatto sfuggire un’occasione del genere.

Come potete infatti vedere dalle immagini promozionali riportate in calce, è stata avviata la produzione di un crossover animato, che segnerà l’incontro piuttosto bizzarro del complesso universo narrativo nato dalla mente di Isayama e i dolci gattini di Sanrio. Cosa ve ne pare? Comprereste dei gattini con il dispositivo di manovra tridimensionale? Fatecelo sapere nella sezione commenti.

Ricordiamo che in Brasile l'anime dell'Attacco dei Giganti è stato al centro di polemiche, e vi lasciamo al trailer della seconda parte della quarta stagione, in arrivo nel 2022.