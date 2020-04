L'Attacco dei Giganti, un incredibile trailer fan-made ci prepara all'ultima stagione

La quarta ed ultima stagione de L'Attacco dei Giganti arriverà - salvo rinvii causati dall'emergenza COVID - nell'ultimo trimestre del 2020, ed i fan non potrebbero essere più impazienti di veder tornare per un'ultima volta Eren e compagni.

Ovviamente non tutti gli appassionati all'opera di Hajime Isayama stanno vivendo l'attesa allo stesso modo, ed è proprio a questo proposito che oggi abbiamo deciso di mostrarvi una delle opere fan-made più chiacchierate delle ultime ore. Come potete vedere in calce all'articolo, il profilo Twitter di Attack on Titan Wiki ha condiviso un eccezionale teaser trailer dedicato alla quarta stagione dell'anime, autprodotto dall'animatore in erba Nick Mandiola.

Il giovane e talentuoso animatore, conosciuto sui social come Animated_Agent, ha espresso il suo amore per l'anime di WIT Studio creando da zero una piccola preview dell'arco narrativo finale del manga, con protagonisti Eren e la giovane Mikasa. Il video, pubblicato circa 15 ore fa sul profilo Instagram dell'autore, sta lentamente catturando l'attenzione del web e ha già ottenuto decine di migliaia di visualizzazioni.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fateci sapere come state ingannando l'attesa lasciando un commento nel riquadro sottostante! Per approfondimenti sull'ultima stagione dell'anime invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro articolo dedicato a L'Attacco dei Giganti 4.