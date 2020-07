L'Attacco dei Giganti: l'infanzia ormai distrutta in una fan art mozzafiato

Con i manga ed anime che hanno conquistato oramai grosse fette di pubblico, la qualità di fan art e cosplay, o di altre realizzazioni a tema, nel corso degli anni è aumentata parecchio. Il fenomeno nello specifico è trainato dai titoli più famosi tra cui c'è anche L'Attacco dei Giganti.

A breve sarà pubblicato il capitolo 131 di L'Attacco dei Giganti, ma questo potrebbe essere anche uno degli ultimi: come rivelato diversi mesi fa, Hajime Isayama conferma che siamo vicini al finale del manga e che ormai questo potrebbe concludersi da un momento all'altro.

In attesa del prossimo capitolo, e degli ultimi, i fan stanno già preparando alcuni saluti, chi in un modo e chi in un altro. La realizzazione di Envie P1 in particolare è diventata virale negli ultimi giorni. Il fan e concept artist su Twitter ha postato una sua fan art che sembra quasi un dipinto per quanto è ben fatta. Ritraendo il viaggio temporale di Eren e Zeke, il disegnatore si concentra sull'infanzia ormai perduta del trio di protagonisti di L'Attacco dei Giganti, quando potevano ancora giocare spensieratamente tra le stradine di Shiganshina.

Eren e Zeke adulti osservano la scena mentre salgono gli scalini con uno sguardo triste e rassegnato su ciò che entrambi vogliono portare avanti. Cosa ne pensate di questo disegno?