L'Attacco dei Giganti: Isayama ha completato il capitolo 135, ecco quando uscirà

La storia de L'Attacco dei Giganti è agli sgoccioli e gli ultimi capitoli stanno per chiarire una volta per tutte le sorti dell'umanità. Non dovremo attendere ancora a lungo prima di conoscere i risvolti finali poiché Hajime Isayama spera di finire il menga entro qualche mese. Nel frattempo, godiamoci il nuovo capitolo in dirittura d'arrivo.

Tanti tasselli attendono ancora di essere collocati al posto giusto e il capitolo 135 avrà l'onere di sistemare i primi pezzi dell'ultimo grande puzzle narrativo. Eren è fermo nelle sue convinzioni e avanza a passo sicuro contro le città ormai impossibilitate a qualsiasi mossa difensiva. Nel frattempo, Armin e il Corpo di Ricerca si preparano all'ultima speranza di dialogare con l'attuale possessore del Gigante Originale prima di avviare un eventuale piano che lo metta definitivamente fuori gioco.

Isayama, inoltre, probabilmente ne approfitterà per concludere la storica rivalità tra Levi e il Gigante Bestia in un'ultima battaglia tra le due parti. Ad ogni modo, il tempo scorre inesorabilmente e i giovani eroi dovranno fare le cose in fretta prima che Eren completi definitivamente il suo piano di sterminio. L'appuntamento per il capitolo 135 de L'Attacco dei Giganti è fissato al 9 dicembre in quanto il sensei ha confermato attraverso i canali social dell'editore che la nuova uscita è stata correttamente completata ed è prossima alla pubblicazione.

Non ci resta dunque qualche giorno prima di conoscere i primi spoiler del nuovo numero che, come di consueto, troverete tra le nostre pagine. E voi, invece, cosa vi aspettate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.