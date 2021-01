L'Attacco dei Giganti: Isayama ha completato il capitolo 137, ecco quando uscirà

Il conto alla rovescia che ci traghetterà verso il tanto atteso finale de L'Attacco dei Giganti ha già iniziato a scorrere da qualche mese e a breve si concluderà uno dei manga più popolari al mondo. Prima d'allora, Hajime Isayama dovrà risolvere le ultime faccende e chiarire una volta per tutte quali saranno le sorti dell'umanità.

Come aveva preannunciato la casa editrice Kodansha qualche settimana fa, L'Attacco dei Giganti terminerà con il capitolo 139, atteso al debutto nel mese di aprile. Con il numero in questione, inoltre, l'ultimo volume del manga sarà il più lungo dall'inizio della sua serializzazione con ben 5 capitoli pubblicati al suo interno. Il tankobon finale, invece, è previsto all'uscita in Giappone qualche mese più tardi, a giugno, mentre nessuna data ufficiale è stata rivelata per quanto riguarda i canali italiani.

Prima di concludere le gesta di Eren, Armin, Mikasa, e tutti gli altri, Hajime Isayama dovrà chiudere nei pochi capitoli rimasti a sua disposizione le ultime vicende della storia, a partire dal confronto tra Armin e Zeke che ci aspettiamo nel nuovo capitolo. A tal proposito, con una nota pubblicata sui propri canali social, l'editor di Isayama ha confermato che il capitolo 137 de L'Attacco dei Giganti è stato completato ed è pronto per passare alla fase di pubblicazione.

Nei prossimi giorni, dunque, inizieranno ad emergere i primi spoiler in rete, vi suggeriamo quindi di continuare a seguirci per non perdervi le ultime novità sull'opera. E voi, invece, cosa vi aspettate dal nuovo capitolo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.