L'Attacco dei Giganti: Isayama dedica una simpatica illustrazione su come 'lavare le mani'

Ci troviamo in un periodo storico molto delicato in cui una pandemia è riuscita a mettere in difficoltà quasi tutte le nazioni del mondo. Per aiutare a prevenire il rischio di contagio, centinaia di artisti hanno aiutato a sensibilizzare i propri fan attraverso illustrazioni a tema, come l'ultima realizzata dal papà de L'Attacco dei Giganti.

Dopo un'attesa più lunga del solito, Hajime Isayama è finalmente tornato con un nuovo capitolo dopo che il Covid-19 ha costretto la rivista Bessatsu Shonen Magazine a un forzato mese di stop. Ne approfittiamo, inoltre, per ricordarvi che il magazine uscirà regolarmente anche il prossimo mese, e di conseguenza anche il capitolo 130 de l'Attacco dei Giganti, spezzando le voci di corridoio in merito a una pubblicazione bimestrale della rivista.

Il numero di questo mese, inoltre, è stato accompagnato da una simpatica illustrazione originale di Isayama sensei, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, in cui l'autore immagina il capitano Levi mentre controlla maniacalmente che Armin, Eren e Mikasa si lavino le mani correttamente. Un modo buffo per sensibilizzare i propri lettori a lavare nel modo corretto le proprie mani, in modo tale da ridurre i rischi del contagio.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'illustrazione del sensei, vi piace? Diteci la vostra, come sempre, con un commento qua sotto. Ma a proposito del manga, avete letto le ultime dichiarazioni dell'editor de l'Attacco dei Giganti in merito alla pirateria?