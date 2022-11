L'Attacco dei Giganti, Isayama disegna Eren per la Francia

Isayama, padre del fortunatissimo brand internazionale de L'Attacco dei Giganti aveva già messo mano ai pennelli per l'illustrazione di Eren e compagni a New York.

Era il suo primo viaggio in Nord America e dopo essere stato calorosamente accolto dai fan presenti nella città della Grande Mela presto arriverà il turno dei francesi per mostrare al mangaka tutto il loro affetto.

L'autore de L'Attacco dei Giganti si dirigerà prossimamente, infatti, nella regione di Nuova Aquitania in Francia, più precisamente nel comune di Angoulême. Il festival francese del fumetto si terrà molto presto. Nel freddo gennaio 2023 dal 26 al 29 l'evento di Raja avrà la sua cinquatesima edizione e dal tweet in calce vediamo cosa ne pensa Eren.

L'aspetto indemoniato di Eren nella sua forma finale è già focus della key art de L'Attacco dei Giganti Stagione 4 Parte 3. In questa locandina lo spazio dedicato al ragazzo è altrettanto non poco. Per ben due terzi vi è il suo volto: la rappresentazione di un figlio, un amico, un compagno che ne ha vissute tante prima di arrivare al suo colmo. L'espressione è piena di odio e nella parte superiore della key art troviamo i colossali che rispondono all'avanzata del terrore. Nella locandina è anche presente una stilizzazione della Torre Eiffel. Lo sfondo a puntini bianchi in contrasto con la tinta nera generale potrebbe rappresentare neve, stelle o, persino, cenere.

Riuscirà Eren ad attura i suoi piani? Quale sarà la risposta dei suoi amici?