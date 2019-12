L'Attacco dei Giganti, Isayama fa entrare in scena Saul Goodman nel capitolo 124

Se siete fan di Breaking Bad saprete sicuramente chi è Saul Goodman, il leggendario avvocato di Walter White protagonista da ormai qualche anno della sua personalissima serie: Better Call Saul. Quello che potreste non sapere però è che tra i tanti fan dello show ce n'è uno d'eccezione, il mangaka de L'Attacco dei Giganti Hajime Isayama.

L'autore ha infatti raccontato più volte di essersi appassionato all'opera di Vince Gilligan sin dal lontano 2008 e a riprova di ciò, un paio d'anni fa rivelò addirittura che il design di Falco fu ispirato a niente meno che Jesse Pinkman, coprotagonista della serie televisiva.

Nel capitolo 124 comunque Isayama ha deciso di festeggiare a suo modo il ritorno di Better Call Saul, confermato poche settimane fa e previsto per il prossimo 23 febbraio. Come potete vedere in calce infatti, uno dei giganti dell'ultimo numero ha proprio le sembianze dell'avvocato.

La scena comunque non è andata in alcun modo ad inficiare il capitolo 124 de L'Attacco dei Giganti, che come al solito ha toccato picchi di scrittura elevatissimi e ha stupito i fan proponendo il ritorno di Annie Leonhart, finalmente pronta a rinvenire dopo anni di attesa.

E voi cosa ne pensate? Avevate notato il cameo? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste curiosi poi, vi ricordiamo anche che lo stesso Isayama ha rivelato, qualche giorno fa, i suoi progetti futuri post-L'Attacco dei Giganti.