L'Attacco dei Giganti: Isayama si espone sul suo personaggio favorito

Il manga de L'Attacco dei Giganti è terminato ma l'autore Isayama non manca di parlarne ancora e chissà cosa riserba per il franchise nel prossimo futuro.

Il maestro è consapevole che il controverso finale de L'Attacco dei Giganti ha lasciato una parte dei lettori a bocca asciutta e d'altronde il suo impegno di viaggio negli Stati Uniti in occasione della Anime New York Convention 2022 significa che ancora si prende cura del prezioso franchise.

Nella manifestazione non sono dunque mancate interessanti novità e curiosità. Ad esempio per celebrare l'evento aveva preparato un'inedita illustrazione de L'Attacco dei Giganti e tra una notizia e l'altra vi è pure un'interessante rivelazione: il personaggio preferito di Isayama della serie. Si tratta di Jean Kirstein, uno dei più valorosi combattenti in prima linea. Proveniente dal Distretto di Trost, il ragazzo ha fin dai primi momenti della serie asserito il desiderio di entrare nel Corpo di Gendarmeria e di dunque poter passare il resto della sua vita senza avere a che fare con i Giganti. Eppure, dopo la battaglia del Distretto di Trost, si unirà all'Armata Ricognitiva, trovando occasione di vendicare i suoi compagni, tra i quali il grande amico Marco Bodt.

Nella battaglia finale non mancheranno poi nuovi momenti di gloria per Jean. Tutt'altro, giocherà un ruolo fondamentale nella sanguinolenta lotta contro Eren. Invece qual'è il vostro personaggio preferito de L'Attacco dei Giganti? Potete condividere il vostro pensiero nello spazio dedicato ai commenti.