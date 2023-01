L'Attacco dei Giganti: Isayama ha in mente uno spin-off su Levi? La risposta dell'autore

È una grande giornata per gli appassionati di Attack on Titan. Studio MAPPA ha finalmente svelato la data di uscita di L'Attacco dei Giganti Final Part, ma non solo. Pare infatti che in cantiere ci sia anche il ritorno del manga con una serie spin-off. Ecco cosa ha detto Hajime Isayama a riguardo.

In una intervista esclusiva con Crunchyroll Hajime Isayama ha dato risposta a diverse questioni interessanti, ad esempio svelando cosa avrebbe cambiato nella storia. Il maestro ha tuttavia anche parlato del futuro della sua opera e di eventuali progetti correlati.

Nel corso dell'intervista gli è stato chiesto se avesse in mente un eventuale manga spin-off legato alla serie. Isayama ha dapprima risposto di non avere piani al momento, ma ha poi precisato che effettivamente qualcosa bolle in pentola.

A una seconda domanda sull'argomento, riguardante in particolare dei retroscena su personaggi come Hange e i membri originali della Squadra Levi, il sensei ha risposto positivamente. "Per quanto riguarda Levi, in realtà ho qualcosa in mente, ma allo stesso tempo non so se sarò in grado di scriverlo o meno", ha detto Isayama.

"Ho immaginato quale sarebbe stata la storia di Levi nella mia mentre, ma allo stesso tempo sapere se sarò in grado di realizzarla è tutta un'altra questione, perché scrivere un manga è un compito davvero difficile per me". Dunque il mangaka di Attack on Titan ha già in mente la storia per uno spin-off su Levi Ackermann, ma non sa se effettivamente saprà scriverne un manga oppure no. Vi lasciamo al destino di Levi in Attack on Titan.