L'Attacco dei Giganti: Isayama presenta finalmente la nuova stata di Levi in bronzo

L'Attacco dei Giganti si è meritatamente guadagnato una popolarità con pochi eguali che ha garantito al franchise un pubblico forte di milioni di appassionati in tutto il mondo. A rinvigorire il successo dell'opera ci hanno pensato soprattutto i protagonisti del capolavoro di Hajime Isayama, su tutti Levi.

Anche il sensei stenta a credere che il prossimo mese finirà L'Attacco dei Giganti dopo una lunga serializzazione dalla portata mediatica con pochi precedenti. Con il manga terminerà anche la quarta ed ultima stagione animata che potrebbe tuttavia portare con sé l'annuncio del film tanto vociferato negli ultimi mesi. Ad ogni modo, in attesa di conoscere le sorti del franchise, in Giappone continuano le iniziative a tema.

Da pochi giorni, infatti, è stata finalmente svelata al pubblico la nuova statua in bronzo di Levi in scala reale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Essa è stata piazzata di fronte alla stazione di Hita presso la città di Hita, nella prefettura di Oita, luogo natale di Isayama. Lo stesso autore ha commentato l'evento con un commento che qui segue:

"Levi è il personaggio più popolare che ha supportato L'Attacco dei Giganti per tutto il tempo, per questo sono in debito con lui. Spero che ne sia contento."

Con la statua di Levi la città di Hita conta ora in totale quattro omaggi in bronzo, tra cui quelli Eren, Mikasa ed Armin. E voi, invece, cosa ne pensate di questa statua in bronzo di Levi? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.