L'Attacco dei Giganti: Isayama ringrazia i lettori con due illustrazioni

Con la pubblicazione del capitolo numero 139 L'Attacco dei Giganti si è finalmente concluso e Hajime Isayama, l'autore dello stesso, ha voluto ringraziare i suoi fan diffondendo due illustrazioni relative all'opera. Vediamole insieme.

Numerosi appassionati della serie sono venuti a conoscenza degli eventi finali che hanno coinvolto l'Armata Ricognitiva, i guerrieri di Marley e l'intero mondo di L'Attacco dei Giganti, nel frattempo il mangaka che ha realizzato la storia ha preparato un regalo speciale per tutti coloro che hanno seguito il suo lavoro per ben 12 anni.

L'omaggio in questione è una coppia di cartoline che verranno allegate al numero di Maggio del settimanale Shonen Magazine, le quali possono essere osservate nel Tweet riportato in calce alla news. Esse rappresentano 2 cover dei volumetti dell'opera, ovvero quelle dei numeri 4 e 23. Nella prima sono presenti gli eldiani protagonisti della parte iniziale dell'opera mentre nella seconda vi sono i guerrieri marleyani di cui narrano gli ultimi capitoli del manga. Entrambe le illustrazioni sono poi accomunate dalla presenza di un tramonto sullo sfondo.



Con questi disegni l'autore ha voluto lasciare un messaggio: affiancandoli infatti è possibile leggere il ringraziamento "Thank you for reading". Purtroppo però non tutti i fan sembrano essere entusiasti per il finale proposto da Isayama, la diffusione di alcuni leak di L'Attacco dei Giganti ha portato alcuni appassionati a scatenarsi contro l'opera.