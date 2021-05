L'Attacco dei Giganti: Isayama riscrive il finale? Trapelano leak di tavole inedite

Un vero e proprio caos si sta innescando all'interno della community de L'Attacco dei Giganti quando, improvvisamente, hanno iniziato a trapelare in rete tavole inedite del manga, in particolare dell'ultimo capitolo che andrebbero a dilatare il finale forse troppo raffazzonato di Hajime Isayama.

Era già stato annunciato che il volume 34 de L'Attacco dei Giganti avrebbe avuto qualche pagina extra, tuttavia i lettori non si aspettavano così tanti dettagli in più rispetto al capitolo 139. Ma a stupire davvero è che il nuovo tankobon uscirà tra gli scaffali in Giappone soltanto il prossimo 9 giugno e manca ancora poco meno di un mese per allora. La domanda sorge dunque spontanea: com'è stata possibile una fuga di notizie del genere dai quartieri generali di Kodansha?

Ad ogni modo, proprio questi leak usciti così presto hanno sollevato seri dubbi sulla veridicità delle fonti, ma vere e proprie immagini strano trapelando in rete confermando quando esposto in rete da diversi insider. Prima di procedere a mostrarvi le immagini ci teniamo a ricordarvi, fino a quando non avremo la certezza assoluta della veridicità di queste tavole, di prendere queste informazioni con le dovute precauzioni. Alcune immagini in bassa qualità delle scan in questione sono allegate in calce alla notizia ma, in ordine, ecco quanto sembra aver introdotto Hajime Isayama:

Mikasa visita la tomba di Eren insieme al marito e un bambino, presumibilmente il figlio. Sembrerebbe, tuttavia, che l'uomo di spalle accanto a Mikasa sia Jean ;

Mikasa, nonostante sia andata oltre, indosserà "quella" sciarpa fino alla sua morte;

L'isola di Paradis, nonostante gli sforzi di Eren, sembra essere stata infine distrutta da una guerra ;

; Una misteriosa bambina, simile a Milkasa, trova l'albero di Eren che ricorda ora lo stesso in cui Ymir ottenne il potere dei Giganti. Ed è proprio lì che riposa ancora il potere che non è mai scomparso del tutto;

E voi, invece, cosa ne pensate di questi leak, che Isayama abbia deciso di cambiare un po' il finale dopo le aspre critiche? Diteci le vostre impressioni a riguardo con un commento qua sotto.