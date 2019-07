L'Attacco dei Giganti, Isayama spiega il cambio di capelli di Sasha

Nel classico appuntamento mensile per la sessione di domande e risposte con Hajime Isayama, autore de L'Attacco dei Giganti, si è parlato delle caratteristiche dei capelli di Sasha Blouse, membro dell'Armata Ricognitiva.

«È arrivato il momento in cui Sasha ha l'età giusta per preoccuparsi di come le persone del sesso opposto iniziano a vederla» ha spiegato Isayama rispondendo all'esatta domanda sul perché fosse cambiata l'acconciatura dei capelli del personaggio in questione. Ovviamente questa risposta dà vita a ulteriori supposizioni su quella che potrebbe essere una romance tra Sasha e Nicolo, ex soldato di Marley e che proprio grazie alla ragazza scopre la sua vera passione, ossia quella di diventare un cuoco.



La risposta arriva dal numero di agosto di Bessatsu Shonen Magazine, mentre Attack on Titan presto tornerà con la quarta stagione dell'anime, che sarà anche l'ultima a essere trasmessa. Il manga, invece, edito da Planet Manga, è arrivato in Italia al numero 26, disponibile dal 20 giugno scorso, e comprende i capitoli dal 103 al 106, arrivati in Giappone il 7 dicembre scorso. Per quanto riguarda il numero 27 non è ancora prevista una data d'uscita ufficiale, mentre in Giappone i capitoli dal 107 al 110 sono già stati pubblicati il 9 aprile scorso.