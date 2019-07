Attacco dei Giganti: Isayama aveva timore della reazione dei lettori al capitolo 91 - Aggiornata

In Giappone si terrà un'esibizione speciale dove verranno mostrato in "in forma animata" il capitolo 91 del manga, e per celebrarla Isayama ha rivelato un curioso retroscena attraverso un messaggio speciale.

L'utente reddit User Yayuu ha condiviso il pensiero di Isayama, che rivela l'apprensione dell'autore nel momento in cui dovette pubblicare il capitolo in questione; ora questo timore è risalito a galla, poiché lo spettacolo dedicato al suo manga ne metterà in scena il contenuto e l'autore è nuovamente ansioso di sapere il responso del proprio pubblico. Ecco le sue parole:

"L'altra parte dell'Oceano è il capitolo più divertente che abbia mai disegnato da quando è iniziato il manga, ma anche quello per il quale ero più timoroso di sapere la reazione del pubblico"

Il capitolo in questione racconta la storia della guerra di Marley scatenata nel tentativo di rivendicare ulteriori risorse per la nazione. La parte più inquietante dell'impero di Marley non risiede solamente nell'avanzamento tecnologico a discapito dell'umanità intrappolata nelle mura, ma nella prigionia degli Eldiani attualmente sotto la loro egemonia.

Un capitolo dal grande impatto grafico e dalla necessaria sostanza narrativa, due ingredienti che rendono credibile il nervosismo di Isayama nel momento della sua stesura. Vedremo queste vicende adattate nel corso della quarta stagione, e l'attesa di sapere i prossimi sviluppi della storia non potrebbe essere più estenuante. I personaggi ora sono entrati nel vivo del conflitto e sono pronti a dare il tutto per tutto pur di vincere la battaglia.

L'ultimo capitolo, invece, ha mostrato il cuore di pietra di Zeke, mentre un fan si è impegnato a immaginare il possibile finale dell'opera, che ricordiamo non dovrebbe essere molto lontano.