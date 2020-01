L'Attacco dei Giganti: Jean diventa una donna nell'ultimo fedele cosplay

L'attesa per la stagione 4 di L'Attacco dei Giganti sarà ancora lunga, dato che i fan dell'opera di Hajime Isayama dovranno attendere fino alla fine del 2020 per vedere i primi episodi. La storia ormai sta per giungere al termine e i personaggi più amati stanno per concludere quindi il loro ciclo di vita, nel bene e nel male.

Gli stessi fan di L'Attacco dei Giganti ingannano però l'attesa con vari metodi, proponendo cosplay su cosplay dei vari personaggi dell'anime. Una delle figure che è stata quasi sempre presente fin dai primi episodi è Jean Kirschstein, il ragazzo che tante volte si è trovato a litigare col protagonista Eren.

Seguendo una delle ultime mode nei cosplay, ovvero il genderbendering, la cosplayer Mangoecos ha deciso di riprodurre questo personaggio declinato ovviamente in chiave femminile, e il risultato è presente nella foto in calce proveniente dal subReddit di L'Attacco dei Giganti. Membro del 104° corpo di addestramento reclute e poi uno dei pochi sopravvissuti della Legione Esplorativa della battaglia di Shiganshina, Jean si mostra con gli abiti con cui per tanto tempo l'abbiamo visto.

La divisa bruna e verde del corpo militare è stato riprodotto alla perfezione, con tanto di toppe con le ali della libertà che contraddistinguono il corpo guidato in passato da Erwin Smith. Grazie alle caratteristiche di Jean, l'unico dettaglio davvero cambiato è nei capelli, ora lunghi.

Questo travestimento riuscirà a colpire i fan di L'Attacco dei Giganti come fece il cosplay di Mikasa pochi mesi fa?