l'Attacco dei Giganti: John Boyega esprime il suo apprezzamento per la serie

In più occasioni, l'attore di Star Wars John Boyega, ha espresso il suo entusiasmo per il panorama dell'animazione giapponese. Due delle serie che lo hanno maggiormente influenzato sono Naruto e l'Attacco dei Giganti.

Boyega ha omaggiato ancora una volta la serie di Isayama, caricando su Twitter una foto in cui sfoggia una tazza caratterizzata dall'iconico marchio dell'Armata Ricognitiva. L'attore britannico, in occasione di un'intervista di qualche mese fa, ha consigliato ai neofiti le serie con cui iniziare ad approcciarsi all'animazione giapponese:

"Dire l'Attacco dei Giganti, Naruto e One-Punch Man. One-Punch-Man è divertentissimo".

La serie de l'Attacco dei Giganti è in un momento topico della sua narrazione - sia per quanto riguarda il manga, che a breve si concluderà, sia sul fronte della serie animata. Si vocifera che la quarta stagione andrà in onda a partire da ottobre 2020, ma si tratta di un'indiscrezione che non ha ancora ricevuto conferma. Ad occuparsi della sua realizzazione sarà lo Studio Mappa.

Quest'ultimo sarà coadiuvato nella produzione dallo studio Thundray, un'azienda cinese che viene spesso incaricata di lavorare gli aspetto meno salienti delle animazioni. Ci teniamo a precisare che lo studio in questione ha già partecipato sia alla seconda che alla terza stagione della serie, perciò nel loro piccolo costituisce comunque una certezza.

