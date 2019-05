L'attacco dei Giganti: Kawakubo Shintaro e Tateishi Kensuke ci parlano della serie

Nel corso della giornata odierna, Kawakubo Shintaro, editor di Isayama Hajime presso Kodansha, e Tateishi Kensuke, produttore dell'anime dedicato a L'Attacco dei Giganti, si sono lasciati andare in qualche interessante dichiarazione legata alla serie leggibile qui di seguito.

Kawakubo: Personalmente, ritengo che questa sia la parte più interessante della serie. Questa storia è iniziata vedendo come fulcro i cuori e le menti di quegli adolescenti che volevano vedere il mondo esterno, perciò la battaglia per riprendere il Wall Maria rappresenta una sorta di conclusione per quello che è stato il loro viaggio. I nostri personaggi principali, che già si ritrovano a dover affrontare continuamente nuovi pericoli, dovranno ora scontrarsi anche con un muro estremamente alto. La progressione della storia a partire da ora, così come le scelte che andranno prese di volta in volta, sono tutte cose che Isayama Hajime ha sempre desiderato comunicare.

Tateishi: Come lettore, ho anche provato uno shock per cui mi dicevo che quanto vissuto era stato incredibilmente elettrizzante... ci potranno essere sviluppi ancora più eccitanti?! Durante il processo d'adattamento, inoltre, non abbiamo ricevuto alcuna richiesta da parte d'Isayama, particolare interessante se si pensa che di solito ha sempre imposto alcune modifiche all'anime.

Kawakubo: Sì, è vero, ad esempio cambiava l'ordine delle scene o le condensava in quelle parti che nel manga non lo convincevano. Per Isayama, queste sono richieste che si riassumono in lievi miglioramenti, ma questa volta non ho ricevuto alcun tipo di pressione. Anche se non è uno che si vanta del proprio lavoro, forse questa volta si sentiva già soddisfatto di quanto fatto.

Tateishi: Spero che anche nella nuova stagione i lettori continueranno a prestare particolare attenzione alle sequenze più movimentate. Fin dalla prima stagione, ogni battaglia e scontro è stato attentamente migliorato fin nei minimi dettagli, e il team dietro all'anime è intenzionato a dare ancora il meglio di sé.

Kawakubo: Spero che tutti si accorgano della bellezza di Mikasa. La Mikasa che ha sempre operato per amore di Eren e ci farà capire il modo in cui percepisce davvero Armin. Per me, questo in particolare è uno sviluppo davvero piacevole (ride).

L'Attacco dei Giganti è un manga rientrante nel genere dei dark fantasy a sfondo post-apocalittico scritto e disegnato da Hajime Isayama, serializzato in Giappone sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha da settembre 2009 ed edita in Italia da Planet Manga con etichetta della Panini Comics dal 22 marzo 2012. Il grande successo ottenuto ha successivamente portato alla realizzazione di una serie anime prodotta da Wit Studio in collaborazione con Production I.G, diretta da Tetsurō Araki e andata in onda dal 2013, con una terza stagione attualmente nel pieno del suo sviluppo e di cui recentemente sono stati annunciati i titoli di alcuni episodi. Proprio in questi ultimi giorni l'autore dell'opera ha inoltre dichiarato quando il manga vedrà la sua conclusione.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera narra di un mondo dove enormi creature dalle sembianze umanoidi e desiderose solo di carne umana hanno conquistato l'intero globo, costringendo i sopravvissuti dell'umanità a vivere all'interno di città-fortezzecircondate da immense mura difensive. La storia si concentra in particolar modo su Eren Jaeger, la sua sorella adottiva Mikasa Ackerman e sul loro amico Armin Arlert, ragazzi che nel pieno della loro gioventù vedono crollare davanti ai propri occhi quel muro che fino ad allora li aveva sempre tenuti al sicuro.