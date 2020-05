L'Attacco dei Giganti con Keanu Reeves? Un fan ci prova con una locandina

Questo mese i fan di L'Attacco dei Giganti dovranno tenere duro dato che la rivista col manga non sarà pubblicata. Già, il capitolo di uno dei manga più attesi del momento non sarà più pubblicato per il Coronavirus, e dovrà aspettare fino a luglio. Per l'occasione però ci sono diversi fan che si stanno adoperando per rendere più leggera l'attesa.

Negli ultimi giorni abbiamo potuto ammirare la locandina su un live action di L'Attacco dei Giganti realizzata dal fan Olrakarts. In quel poster avevamo visto la fazione dei protagonisti con Eren, Mikasa e gli altri, oltre a un Erwin Smith impersonato dal noto Chris Evans, attore di Capitan America.

Lo stesso fan Olrakarts ha creato una nuova locandina per un ipotetico live action di L'Attacco dei Giganti, stavolta però con uno sguardo sulla fazione nemica. Nell'immagine in calce tratta dall'Instagram dell'utente, vediamo Reiner Braun, Bertholt Hoover, Annie Leonhart, Ymir, Zeke Jaeger e Kenny Ackerman. A sinistra ci sono anche i nomi degli attori e non può non risaltare immediatamente quello di Keanu Reeves che ha il ruolo dell'Ackerman con cappello e pistola.

Cosa ne pensate di questa locandina di L'Attacco dei Giganti? E vi piacerebbe un live action con tutti questi interpreti di spessore?