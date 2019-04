L'Attacco dei Giganti: Key Animator pubblica uno straordinario artwork di Mikasa

L'attesa per il proseguimento della Terza Stagione de L'Attacco dei Giganti è oramai giunta al termine, con l'episodio 13 disponibile su VVVVID. Proprio in onore della recente pubblicazione Satoshi Kadowaki (il direttore dell'animazione della Seconda e della Terza serie) e Naoya Sonoda hanno diffuso in rete una splendida illustrazione di Mikasa.

Il personaggio di Mikasa Ackerman è uno dei più amati dal fandom de L'Attacco dei Giganti, oltre ad essere un elemento chiave per lo sviluppo del protagonista Eren Yeager, al quale la ragazza è senza dubbio molto legata, forse in una maniera fin troppo ossequiosa. La straordinaria recluta, divenuta uno dei pilastri del Corpo di Ricerca grazie alle sue eccelse abilità combattive, è il soggetto del suggestivo artwork di Kadowaki e Sonoda. In esso Mikasa viene raffigurata nel mentre sguaina le due spade dal meccanismo tridimensionale.

La Prima Stagione trasposizione animata della fatica di Hajime Isayama, prodotta da Wit Studio è stata trasmessa, in Giappone, a partire dal 6 aprile 2013, concludendosi, dopo 25 episodi, il 28 settembre 2013. Dopo un periodo di attesa piuttosto esteso, la Seconda Stagione è andata in onda dal 1 aprile 2017 al 17 giugno 2017. Una Terza Stagione, attualmente in corso, è iniziata a partire dallo scorso anno, più precisamente dal 22 luglio 2018. La serie è stata ripresa domenica 28 aprile 2019. Ricordiamo a tal fine al lettore dell'uscita delle nostre prime impressioni sull'episodio 13.

E voi, cosa ne pensate di questa illustrazione? Fatecelo sapere nei commenti!