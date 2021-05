Dopo L'Attacco dei Giganti sarà La Leggenda di Arslan il manga più importante del Bessatsu

Si è concluso L'Attacco dei Giganti, manga storico di Hajime Isayama e che fu pubblicato insieme al primo numero in assoluto di Bessatsu Shonen Magazine. La rivista di casa Kodansha, appena nata all'epoca, fu indubbiamente trainata dalla popolarità dell'opera. Sarà quindi necessario trovare un successore di rilievo, che sembra essere Arslan Senki.

La Leggenda di Arslan, conosciuto anche col titolo giapponese Arslan Senki o quello americano The Heroic Legend of Arslan, è disegnato da Hiromu Arakawa, la storica mangaka di Fullmetal Alchemist e Silver Spoon. La sensei ha realizzato in versione fumetto il romanzo di Yoshiki Tanaka e ha deciso di pubblicarlo proprio su Bessatsu Shonen Magazine a partire dal 9 luglio 2013.

Mese dopo mese, La Leggenda di Arslan ha riscosso un notevole successo tanto da essere portato in altri paesi - in Italia è pubblicato da Panini Comics -, da ricevere vari adattamenti tra anime e spettacoli teatrali fino a diventare uno dei titoli più di spicco della rivista. E non a caso, sembra proprio che Bessatsu Shonen Magazine abbia deciso di puntare su di lui per farne il nuovo volto del magazine.

Il primo numero senza L'Attacco dei Giganti della rivista vede infatti La Leggenda di Arslan sulla copertina. In basso potete trovare l'immagine che sembra una dichiarazione di intenti per il magazine. Riuscirà a tenere alta l'attenzione su Bessatsu Shonen Magazine nel prossimo futuro?