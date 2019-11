L'Attacco dei Giganti: La trasformazione nel Gigante Colossale in un'epica fan animation

Le speculazioni sul finale de L'Attacco dei Giganti continuano a riempire di interrogativi il futuro del franchise, ormai prossimo alla conclusione del manga principale. Nonostante ciò, la quarta stagione dell'anime sta per arrivare e, con essa, l'adattamento televisivo di uno dei migliori archi narrativi della saga.

Nel capitolo 123 de L'Attacco dei Giganti, Isayama ha mostrato al proprio pubblico il mondo crudele al di là delle mura. E sono stati proprio questi ricordi, narrati dalla mente di Mikasa, a rivelare la goccia che fece traboccare il vaso nel cuore di Eren, aprendo nella sua mente quel piano spietato dello sterminio di massa al di fuori degli Eldiani.

Nonostante la storia continui il corso degli eventi sotto le ambizioni di Eren, un fan ne ha approfittato per immaginare la trasformazione di Armin nel Gigante Colossale in una strepitosa fan animation. La clip in questione, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, mostra il celebre personaggio nel momento esatto in cui si trasforma generando una potentissima esplosione che carbonizza all'istante qualsiasi cosa lo circondi, esseri umani compresi. Realizzare anche solo una breve scena di questa portata è tutto fuorché semplice, poiché richiede grandi capacità artistiche e un talento nel timing dei disegni.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'epica trasformazione di Armin nel Gigante Colossale sotto questa micidiale esplosione? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.