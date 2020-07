L'Attacco dei Giganti: ci lascia Haruma Miura, l'attore di Eren Jaeger nel Live Action

Il Live Action de L'Attacco dei Giganti non ha avuto vita facile, in quanto il responso del pubblico è stato clamorosamente negativo agli enormi stravolgimenti di trama esercitati dalla produzione. Eppure, non può che rattristirci la notizia d'ultima ora che vede la dipartita di Haruma Miura, l'attore di Eren.

Mentre attendiamo novità in merito all'adattamento hollywoodiano de L'Attacco dei Giganti, una notizia ha colto di sorpresa la community dedita al capolavoro di Hajime Isayama. L'interprete nipponico del protagonista della storia, Haruma Miura, è stato trovato morto nella propria casa questa notte. Stando alle prime indiscrezioni trapelate dalle autorità, la causa sembrerebbe essere assimilabile a un suicidio, seppur attualmente le indagini siano ancora in corso.

Una notizia particolarmente sconvolgente, anche in virtù della giovane età dell'attore da poco trentenne. Anche noi dalla redazione, ovviamente, ci uniamo al dolore della famiglia e a quello di tutti gli appassionati dell'opera che, proprio come Miura, condividono l'amore per il manga di Isayama sensei.

Prima di lasciarvi, infine, vi ricordiamo che tra le nostre pagine sono disponibili le ultime novità dall'adattamento hollywoodiano de L'Attacco dei Giganti in merito alla fedeltà della trasposizione.