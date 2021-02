L'Attacco dei Giganti: Levi si erge truce in questa illustrazione di Giacomo Bevilacqua

Dopo alcune sterili polemiche iniziali, la stagione finale di L'Attacco dei Giganti continua a ricevere consensi da parte di tutta la community. Uno dei fan più accaniti dell'opera di Hajime Isayama pare essere il nostrano Giacomo Bevilacqua, che ha omaggiato il collega giapponese realizzando una splendida illustrazione di Levi Ackerman.

Sui propri profili social, Bevilacqua ha condiviso il suo ultimo sketch, una meravigliosa illustrazione del capitano della Squadra Operazioni Speciali dell'Armata Ricognitiva di L'Attacco dei Giganti. Lo schizzo vede il "soldato più forte dell'umanità" ergersi a difesa dei suoi uomini con la spada in mano e lo sguardo truce. Alle sue spalle, sullo sfondo è possibile ammirare una delle città dell'opera.

Lo splendido artwork di Giacomo Bevilacqua non è né il primo né l'ultimo dedicato a L'Attacco dei Giganti. Rispondendo ai suoi fan, il fumettista italiana ha affermato che "ha preso gusto" in questo tipo di lavori e che il prossimo passo sarà realizzare una delle protagonisti femminili dell'opera di Isayama.

Per chi malauguratamente non dovesse conoscerlo, classe 1983 Giacomo Bevilacqua è uno dei fumettisti più influenti della scena italiana contemporanea. La sua opera di maggior successo è "A Panda Piace", una serie di strisce a fumetti indipendenti che raccontano la storia di un panda che incarna vizi e virtù dell'uomo comune.

