L'Attacco dei Giganti: Levi è pronto per le pulizie nel simpatico cosplay di Nito

Agli albori de L'Attacco dei Giganti, quando i lettori avevano avuto ben poco a che fare con il Corpo di Ricerca e i loro comandanti, non si sapeva ancora in modo definito quale fosse il carattere di Levi. Il personaggio col tempo ha poi mostrato alcune sue tendenze che lo hanno anche reso famoso al di fuori de L'Attacco dei Giganti.

Infatti Levi esige una pulizia più completa dei luoghi in cui deve vivere, tanto che ha ispirato una linea di detersivi de L'Attacco dei Giganti. Questo suo tratto è stato ripreso poco nella serie e più per una questione comica, dato che per la maggior parte del tempo il personaggio è stato presentato da Hajime Isayama in combattimento e con le eccellenti doti che l'hanno reso un importante guerriero dell'umanità dentro le mura.

Il cosplayer Nito Nanase ha però deciso di dedicare un po' di spazio anche a quel Levi maniaco della pulizia: come potete vedere in basso nelle due foto, questo cosplay di Levi lo vede intento a pulire con la camicia bianca e il fazzoletto avvolto intorno alla testa, oltre a una sciarpa che gli copre la bocca e il naso dalla polvere.

Per gli amanti del Levi più classico, c'è anche il cosplay molto fedele presentato da Bum-chan.