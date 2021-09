L'Attacco dei Giganti: Levi torna ad affrontare Kenny nell'epico flibook di un fan

L'Attacco dei Giganti è un'opera ricca di intrighi, giochi di potere, e anche combattimenti, tra cui si ritrova il frenetico, e spettacolare, scontro tra il Capitano Levi Ackerman e Kenny lo Squartatore, immortalato da un fan della serie in un colossale flipbook.

Attualmente molti spettatori si stanno chiedendo se rivedremo il capitano nella seconda parte della stagione finale, prodotta dallo studio MAPPA, considerando il suo coinvolgimento in un'esplosione causata dalla sua nemesi, il Gigante Bestia, ovvero Zeke Jaeger. Una delle figure più importanti nella vita del capitano Ackerman è stato Kenny the Ripper, suo mentore in giovane età che lo ha aiutato a perfezionare le proprie tecniche e a divenire uno dei migliori combattenti del mondo ideato da Hajime Isayama.

Nei primi episodi della terza stagione Levi si è ritrovato nientemeno che contro Kenny e la sua squadra, e ha dato vita ad una delle battaglie più intense, frenetiche e spettacolari dell'intera serie, immortalata in un flipbook realizzato da un fan e composto da 400 tavole, di cui trovate il risultato finale nel video associato, presente in cima alla notizia.

Siete rimasti colpiti da questo omaggio? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo inoltre che Hange Zoe ha ricevuto un cosplay molto fedele, e vi lasciamo al video di Netflix Italia sul perché guardare l'Attacco dei Giganti.