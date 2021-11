L'Attacco dei Giganti: una magnifica fanart aspettando il finale dell'anime

Il 2022 sarà un anno ricco di novità e importanti ritorni riguardanti l'industria dell'animazione giapponese. Una delle opere più attese è la stagione finale dell'Attacco dei Giganti ad opera dello studio MAPPA. Aspettando informazioni e trailer, un fan ha deciso di riassumere in qualche modo quanto visto finora in una splendida illustrazione.

In seguito alla pubblicazione della significativa e dettagliata key visual di Eren Jaeger rivelata in occasione dell'Attack on Titan: The Final Season Special Event tenutosi il 14 novembre in Giappone, l'appassionato francese @Tyron_Gearing ha voluto donare alla community il disegno che potete trovare in calce alla notizia.

Rivelando di essere stato invitato a rendere omaggio all'opera di Hajime Isayama, una delle più importanti del settore nel'ultimo decennio, l'artista ha strutturato il disegno come una locandina di presentazione della stagione finale, con Mikasa, Armin e Levi in basso, con le lame insanguinate e pronti a respingere i Giganti.

Il ruolo principale però è affidato ai Nove Giganti, rappresentati come se fossero una gigantesca statua, tutti uniti e sovrastati dal Gigante d'Attacco, sopra la cui spalla sinistra si intravede Eren, con lo sguardo rivolto verso un enorme albero luminoso, possibile richiamo ad un elemento centrale della storia. Per concludere vi lasciamo alle nuove immagini promozionali con i protagonisti in abiti casual.