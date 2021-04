L'Attacco dei Giganti: manga e anime potrebbero avere finali diversi?

Dopo 11 anni e 7 mesi di duro lavoro, Hajime Isayama ha portato a termine la sua opera. Il capitolo 139 de L'Attacco dei Giganti è stato l'ultimo della serie; pubblicato su Bessatsu Shonen Magazine a inizio aprile 2021, le vicende conclusive sono state molto divisive, creando contrasti nel pubblico di vario genere.

C'è chi avrebbe preferito scelte più romantiche e la salvezza del protagonista Eren Jaeger, chi invece accusa di eccessivo buonismo la piega che hanno preso alcuni eventi, e qualcuno ha già lanciato una petizione per cambiare il finale de L'Attacco dei Giganti. Difficilmente il manga cambierà e le pagine che saranno introdotte nel volume 34 al massimo approfondiranno qualche argomento. E se invece a cambiare il finale de L'Attacco dei Giganti fosse l'anime?

È una delle possibilità che potrebbero accadere da qui a un anno. Il lavoro di Studio MAPPA sta continuando ancora ora e sia gli animatori che la produzione potrebbero decidere per un finale diverso per la storia. È già capitato in passato che certi finali ritenuti troppo pesanti per il pubblico generalista fossero in qualche modo addolciti o modificati e, considerata la serie di eventi accaduti negli ultimissimi capitoli, non è da escludere un cambiamento sia nel ruolo di antagonista di Eren Jaeger che nell'andamento generale della storia, con altri nemici da combattere e quindi un significato diverso. Nell'anime, può essere ancora costruito un ponte per la pace tra le varie fazioni.

Pensate che Hajime Isayama interverrà sulla produzione de L'Attacco dei Giganti e chiederà un finale diverso oppure preferite un adattamento fedele fino alla fine con il mangaka e Studio MAPPA che seguono la strada già tracciata?