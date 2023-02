L'Attacco dei Giganti, il manga di nuovo in copertina: illustrazione speciale per l'anime

Il capitolo finale de L'Attacco dei Giganti risale ad aprile 2021, ergo quasi due anni fa. Da quel momento in poi, l'autore Hajime Isayama si è distaccato molto dal suo mondo e dai manga in generale, ritornando soltanto di tanto in tanto a parlare della sua creatura e a disegnare i suoi personaggi in occasione di alcune fiere e convention.

Ora però stanno per tornare gli sviluppi oscuri de L'Attacco dei Giganti 4, l'ultima stagione che consisterà in due parti per il gran finale. La storia segue Eren Jaeger e i suoi amici Mikasa e Armin nella loro lotta per proteggere la loro città e il loro popolo dai giganti, creature mostruose che hanno invaso il mondo e distrutto molte vite. Con il passare del tempo, Eren e i suoi amici scoprono una verità inquietante sui giganti e sul loro legame con il passato del mondo. Ora, tutto questo sta per condensarsi in un finale che ha visto Eren diventare il vero nemico del mondo, in un colpo di scena non da poco.

Per l'occasione Hajime Isayama torna con un'illustrazione speciale de L'Attacco dei Giganti che finisce sulla copertina di Bessatsu Shonen Magazine, la rivista che per 12 anni ha accolto l'opera. C'è tutto il gruppo di protagonisti, di antagonisti e di soldati che ha partecipato alla guerra tra umanità e giganti, sia vivi che morti, con alcune scelte anche spoiler relative al futuro di alcuni personaggi. Come si vede in basso a sinistra, viene menzionato anche l'anime, tuttavia non ci sono molte informazioni di rilievo.

L'Attacco dei Giganti tornerà con la prima parte dell'ultimissima stagione il 3 marzo 2023 su NHK e soltanto in futuro arriveranno altri dettagli.