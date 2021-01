L'Attacco dei Giganti: il manga sta per finire, ecco il messaggio di Hajime Isayama

Dopo anni di serializzazione e una popolarità leggendaria, il capolavoro di Hajime Isayama, L'Attacco dei Giganti, vede finalmente la luce in fondo al corridoio: il manga finirà ad aprile e si concluderà definitivamente con il capitolo 139. Alla conferma di Kodansha di aggiungono anche le parole del celebre autore.

Mentre iniziano a trapelare i primi dettagli della nuova uscita, come la copertina a colori del capitolo 136, l'editore Kodansha ha preso parola per confermare ufficialmente che il prossimo volume della serie, il numero 34, sarà l'ultimo. Come se non bastasse, il colosso ha inoltre annunciato che il tankobon in questione sarà il più lungo dei predecessori in quanto conterà un capitolo in più rispetto alla norma. Non sono mancate, inoltre, le parole di Hajime Isayama sul finale ormai prossimo che qui seguono:

"Sono 8 anni che mi ripeto che avrei finito il manga entro i prossimi 3 anni, e adesso sembra finalmente che io stia per riuscire a concluderlo. È passato molto tempo, ma mi auguro che possiate restare insieme a me fino alla fine. Non non sono mai stato messo alle corde dal dipartimento editoriale, anzi, ero in ansia di finire al più presto. Perdonatemi, ma finalmente la fine sta arrivando. Farò del mio meglio per il capitolo finale così che possiate essere lieti di averlo letto fino ad oggi."

Le sue parole non lasciano che presagire molta stanchezza dopo anni di serializzazione e non possiamo che augurare al sensei del meritato riposo dopo la fine del suo grande capolavoro. E voi, invece, siete pronti al finale de l'Attacco dei Giganti? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.