L'attacco dei Giganti: il manga introduce un nuovo portatore del potere dei giganti

Ormai è chiaro a tutti che per trasferire il potere di uno dei nove giganti principali è necessario divorare il portatore precedente mentre si è in forma di gigante semplice o trasformato. Ormai questa scena è accaduta più volte in L'attacco dei Giganti, ma il manga di Hajime Isayama l'ha rimesso in scena anche nel capitolo 119 del mese scorso.

Il capitolo 119 di L'attacco dei Giganti ha messo in scena capovolgimenti di fronte e colpi di scena uno dietro l'altro, con uno dei principali che ha coinvolto indubbiamente il trio composto da Falco, Reiner e Galliard. Dopo che Zeke ha usato il suo urlo per trasformare tutti in giganti, Falco è stato costretto suo malgrado a diventare un gigante senza intelligenza e, sotto ordine del Gigante Bestia, ha provato a mangiare Reiner.

Quest'ultimo aveva scelto di arrendersi, dopo tutto questo tempo, e trasferire il potere del Gigante Corazzato al giovane marleyano. Tuttavia, poco prima che Falco riuscisse a divorare il compatriota, Galliard emerge dal fumo del suo gigante ormai sconfitto, affermando che sarà lui a sacrificarsi, per dimostrare di essere migliore di Reiner. A quel punto Falco si dirige istintivamente verso Galliard, divorandolo immediatamente.

Ciò implica quindi il trasferimento dei poteri del Gigante Mascella da Galliard a Falco. Abbiamo quindi assistito alla nascita di un nuovo gigante principale grazie al gesto dell'ormai ex Gigante Mascella. L'attacco dei Giganti tornerà il prossimo mese su Bessatsu Shonen Magazine con il capitolo 120.