L'Attacco dei Giganti: il manga non sarà pubblicato per la prima volta

Anche il Giappone è alle prese con il Coronavirus. Ci sono state diverse avvisaglie, ma alla fine la pandemia è penetrata anche nel mondo delle riviste, fermando dapprima Weekly Shonen Jump e poi diversi magazine di casa Kodansha. Tra quelle messe in pausa nel mese di maggio c'è Bessatsu Shonen Magazine, casa di L'Attacco dei Giganti.

Ad inizio aprile, con l'uscita del capitolo 128 di L'Attacco dei Giganti, i fan si aspettavano di vedere il continuo dell'attacco di Armin e compagni durante i primi giorni di maggio. Pochi giorni dopo però si è realizzata una doccia gelata dato che la Kodansha ha fermato la pubblicazione di Bessatsu Shonen Magazine numero 6, previsto inizialmente per il 9 maggio.

Ciò ha comportato lo stop di L'Attacco dei Giganti che sarà fermo per la prima volta nella sua storia. Hajime Isayama infatti non si è mai preso un mese di pausa sin da quella prima pubblicazione avvenuta a settembre 2009, quando fu uno dei titoli di punta per il primo numero della storia della rivista mensile su cui pubblica ancora oggi.

È raro che le case editrici fermino la produzione di una rivista mensile (non accadde neanche in occasione del terremoto del Tohoku, diversamente dalle riviste settimanali) e ciò fa capire quanto sia grave l'attuale situazione. Bisognerà quindi attendere un altro mese prima di vedere il seguito della storia di L'Attacco dei Giganti. Riuscirete ad attendere fino al 9 giugno prima di leggere gli eventi del capitolo 129?