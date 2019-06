L'Attacco dei Giganti: il manga raggiunge le 80 milioni di copie vendute in Giappone!

Il manga de L'Attacco dei Giganti sta arrivando alle sue battute finali. Di recente è stata comunicata la data di arrivo del capitolo 118 e nel mentre, la serie animata continua con la seconda parte delle terza stagione, ormai completamente immersa nel climax dell'arco narrativo di Shiganshina, con la presentazione del nuovo Gigante Colossale.

La serie animata prodotta da Wit Studio sta ricevendo un'accoglienza strepitosa da parte degli appassionati, con un episodio 54 diventato il meglio votato della serie. Tuttavia, l'opera originale di Hajime Isayama continua e nonostante le vendite dell'ultimo volume siano inferiori alla media, abbiamo la conferma che il manga de L'Attacco dei Giganti si tratta di un vero successo commerciale.

Infatti, la fonte spagnola di anime e manga @Josu_ke, ha pubblicato una foto di una pagina, probabilmente di una rivista giapponese, in cui viene comunicato che il manga de L'Attacco dei Giganti ha raggiunto, con 29 volumi, le 80 milioni di copie vendute solamente in Giappone. Si tratta di un risultato decisamente positivo per l'opera di Isayama.

Sembra quindi che il manga de L'Attacco dei Giganti non verrà dimenticato facilmente nel corso degli anni e intanto, vi ricordiamo che il manga di Isayama ha di recente fatto il suo debutto in una nuova edizione pubblicata da Planet Manga, L'Attacco dei Giganti Colossal Edition.