L'Attacco dei Giganti: il manga rivela una cotta tra due personaggi

La terza stagione dell'adattamento animato de L'Attacco dei Giganti si è recentemente concluso, mentre la quarta stagione è già stata annunciata e il suo arrivo è previsto per il 2020. Nonostante ciò, il manga continua indisturbato la sua pubblicazione mensile, arrivo così al recente capitolo 118.

La storia de L'Attacco dei Giganti ci ha spesso abituati ad assistere a massacri e scene molto cruente, ma questo non significa che non ci sia anche spazio a momenti in cui mostrare qualche scena d'amore. Negli anni abbiamo perso molti eroi, ma ora, siamo qui a parlare di una nuova cotta venuta alla luce.

Non si tratta di Eren e Mikasa, ma dei due ragazzi Falco e Gabi. Tenuto in ostaggio dal Gigante Bestia, Zeke, Falco era stato costretto a separarsi da Gabi. Tuttavia, i due sono finalmente riusciti a riunirsi quando Marley ha attaccato a sorpresa l'isola di Paradis.

Appena incontrati, i due hanno discusso riguarda la possibilità di morire e Falco ha colto l'occasione per dichiarare il suo amore a Gabi.

"Mi piaci. Sono diventato un candidato Guerriero perché non volevo che ereditassi tu il Gigante Corazzato. Volevo che tu vivessi una lunga vita in modo che potessimo sposarci ed essere felice per sempre" ha detto Falco."

La confessione ha preso Gabi alla sprovvista, come ci si potrebbe aspettare, che non ha però perso l'occasione per strappare la fascia di Falco e trascinare il ragazzo sul campo di battaglia nella speranza di salvargli la vita.

Infine, vi ricordiamo che recentemente è stato pubblicato un making of di una famosa scena dell'anime de L'Attacco dei Giganti.