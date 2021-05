L'Attacco dei Giganti: la mangaka Yukiko Nozawa saluta la serie con un disegno di Mikasa

Il volume 34 de L'Attacco dei Giganti chiuderà la serie in formato tankobon, ma il lavoro di Hajime Isayama si è praticamente già concluso a inizio marzo. È passato quasi un mese da quando è stato pubblicato il capitolo 139 del manga su Bessatsu Shonen Magazine. Ciò ha portato tanti autori a salutare definitivamente la popolare serie.

Nel corso dell'ultimo mese sono stati tanti i colleghi di Isayama che si sono congratulati con lui per la lunga pubblicazione durata ben 11 anni e 7 mesi. Gli autori ovviamente non provengono solo dalla casa editrice Kodansha, ma anche dalle rivali. Anche la mangaka Yukiko Nozawa ha infatti omaggiato L'Attacco dei Giganti con un disegno.

Disegnatrice e attualmente all'opera su Kimi no Koto ga Daidaidaidaidaisuki na 100-nin no Kanojo, traducibile come "100 fidanzate che ti amano davvero davvero davvero davvero davvero tanto", una delle migliori novità del 2020, Yukiko Nozawa ha pubblicato negli scorsi giorni un disegno dedicato a Mikasa Ackerman.

L'illustrazione della mangaka è finita anche su Reddit e potete osservarla nel post in basso. La Mikasa Ackerman ritratta dalla sensei Nozawa è molto più addolcita e dai tratti meno affilati rispetto a quella disegnata da Isayama. La vediamo qui in lacrime, con un fiore tra le mani e mentre indossa la storica divisa dell'Armata Ricognitiva.

A giugno, il volume 34 de L'Attacco dei Giganti presenterà le pagine extra che chiuderanno definitivamente la storia.