L'attacco dei Giganti: il manoscritto del capitolo 118 è stato completato

La fase in cui è entrato L'attacco dei Giganti di Hajime Isayama è estremamente eccitante e coinvolgente, con gli eventi in corso che fanno presagire ad una fine prossima per uno dei manga più popolari degli ultimi anni. Eren e Paradiso sono stati presi sotto scacco dalle forze di Marley che, a sorpresa di tutti, lancia un attacco aereo.

La battaglia di L'attacco dei Giganti, dopo un primo round cominciato nel capitolo 117 dello scorso mese, continuerà naturalmente anche nel capitolo 118 e vedrà stavolta anche la partecipazione del Gigante Bestia, Zeke Jaeger. La data ufficiale per la pubblicazione del capitolo è per sabato 8 giugno, quindi tra solo una settimana, e oggi l'autore e l'editore hanno comunicato lo stato dei lavori.

Come potete vedere in calce, sull'account ufficiale di Shingeki no Kyojin, nome giapponese di L'attacco dei Giganti, è apparso un nuovo tweet che, come ogni mese, annuncia la fine dei lavori sul capitolo. Questa nuova storia prenderà posto sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine con le sue solite 45 pagine, mentre il resto della rivista sarà composto da oltre 950 pagine di altri manga. Il capitolo 118 presto in arrivo sarà, inoltre, l'ultimo contenuto del volume 29 del manga, quindi possiamo sicuramente aspettarci qualche colpo di scena particolare e inatteso.