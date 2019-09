L'Attacco dei Giganti, tutti al mare nell'ultimo artbook ufficiale!

La storia de L'Attacco dei Giganti è ricca di insidie e forti momenti di cupa narrativa, con poco spazio per i personaggi principali di godersi del sano momento libero. Con l'estinzione sempre prossima, infatti, il Corpo di Ricerca non si è mai meritato una vacanza come si deve.

Con il 2020 che si avvicina sempre di più, anche la stagione 4 de l'Attacco dei Giganti è sempre più alle porte. Nonostante questo, la terza serie ci ha lasciati con il fiato sospeso, con un meraviglioso mare sinonimo adesso anche di paura. Eppure, una volta scoperto la meraviglia dell'oceano, perché non riservarsi un po' di sano relax prima di tornare a dare la caccia ai giganti?

A dare un momento di pace ai poveri personaggi principali ci pensa Satoshi Kadowaki, direttore capo delle animazioni delle 4 serie animate, che ha realizzato in occasione del suo artbook ufficiale un'illustrazione con i personaggi principali dell'opera nell'atto di andare al mare. Tra chi in costume, la canna da pesca o in tenuta da sub, è simpatico poter vedere per un attimo i martoriati personaggi dedicarsi al tempo libero.

Un momento più unico che raro, prima di tornare ai problemi che stanno già colpendo la nuova stagione dell'anime, ancora senza conferme dello studio di animazione che si occuperà dell'adattamento. Non ci resta, dunque, che attendere novità in merito, nella speranza che la serie venga affidata a mani che rispettino l'opera in questione. E voi, invece, cosa ne pensate dell'illustrazione?