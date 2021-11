L'Attacco dei Giganti: un martoriato Capitano Levi in questo fedelissimo cosplay

Appena una manciata di mesi separano i fan dal tanto atteso debutto dell'ultima parte della stagione 4 de L'Attacco dei Giganti, la stessa che chiuderà di fatto le gesta del Corpo di Ricerca dopo anni di travagliate avventure. Nel frattempo, gli appassionati stanno supportando il franchise al meglio delle loro capacità.

Sono passati diversi mesi dal finale de L'Attacco dei Giganti, da quell'ultimo capitolo che pose un punto ad una trama ricca di sottotrame e colpi di scena. Dall'inizio della storia, infatti, i protagonisti hanno affrontato innumerevoli peripezie e quella che sembrava essere la più grande minaccia è stata infine soppiantata da un ostacolo ben più grosso nella stagione finale.

Dovremo attendere la fine delle vacanze natalizie, più precisamente il 9 gennaio 2022, per la seconda tranche di episodi della quarta stagione, ma fino ad allora potete ingannare l'attesa grazie ai lavori che gli artisti stanno dedicando al franchise, l'ultimo dei quali a cura del cosplayer cinese 北决. Il geniale artista, infatti, ha realizzato un epico cosplay del Capitano Levi, interpretazione personale che vi consigliamo di recuperare soltanto qualora siate in pari con la storia onde evitare di incorrere in spoiler.

E voi, invece, cosa ne pensate del suo lavoro, lo ritenete abbastanza fedele al personaggio originale? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.