L'Attacco dei Giganti: merch ritirato dopo accuse di discriminazione razziale ed etnica

Il franchise di L'Attacco dei Giganti si trova nel bel mezzo di una crisi: la community ha accusato lo staff del recente Special Event d'incitamento alla discriminazione razziale ed etnica. Scopriamo cosa sta succedendo e la causa di queste gravi accuse.

Nella giornata di domenica, in Giappone si è tenuto l'Attack on Titan: Final Season Special Event, una manifestazione dedicata al brand di Hajime Isayama dove non solo è stata presentata la nuova key visual della Stagione 4 - Parte 2, ma anche alcuni merch in arrivo nelle prossime settimane. Proprio una di queste novità ha scatenato l'ira della community, che ha gravemente accusato lo staff dell'evento. L'oggetto, che potete vedere nel secondo Tweet in calce all'articolo, è una fascia da braccio in diverse colorazioni che rappresenta il simbolo Eldiano.

In risposta a ciò, la fascia da braccio, che doveva essere venduta a un prezzo di 5500 yen in esclusiva fino al 3 dicembre, è stata immediatamente rimossa dal mercato, con tanto di scuse ufficiali. Come si può leggere nel messaggio riservato alla community, lo staff ha dichiarato che il prodotto era stato pensato unicamente per replicare i costumi dei personaggi della serie, e che non ha in alcun modo a che fare con simboli di discriminazione razziale o etnica.

La nota è proseguita informando gli acquirenti che gli ordini effettuati sono stati annullati, e che in futuro ci sarà maggiore attenzione. Questa, non è la prima volta che la fascia da braccio Eldiana genera polemiche. Secondo buona parte dell'utenza, infatti, questo simbolo di riconoscimento del popolo eldiano è un palese riferimento alle fasce indossate dagli eserciti nazisti e fascisti. E voi, cosa ne pensate della questione e dell'immediata corsa ai ripari dello staff? Vi salutiamo lasciandovi alla prima opening di L'Attacco dei Giganti cantata in italiano.