L'Attacco dei Giganti: il merchandising ufficiale si arricchisce con le collanine a tema

L'Attacco dei Giganti è una delle opere più importanti dell'attuale generazione manga, complice un titolo che ha richiamato attorno a sé l'attenzione di milioni di lettori e altrettanti spettatori grazie a diversi epici adattamenti televisivi. La popolarità dell'opera, inoltre, è maggiorata da uno florido merchandising.

Il manga di Hajime Isayama si sta lentamente avvicinando al suo finale, iniziando così a risolvere le diverse sottotrame che hanno caratterizzato lo splendido immaginario dell'opera con i suoi personaggi. Nel capitolo 131 de L'Attacco dei Giganti, il sensei ha accelerato bruscamente la trama avvicinandosi ulteriormente alla conclusione attraverso una serie di scene molto forti e intense. Chi invece ha intenzione di continuare a oltranza è il florido merchandising inerente al capolavoro di Isayama.

Saltuariamente, infatti, il franchise spinge per affascinanti collaborazioni, come le spille dedicate alle eroine del Corpo di Ricerca. Protagonista dell'ultima trovata di Fanfun Market è una collanina speciale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, dedicata ciascuna a uno dei diversi personaggi dell'opera. Attualmente non è stato confermato se sarà possibile acquistare i pezzi al di fuori dal Giappone anche se il prezzo per ciascuna collana è di circa 114 euro.

