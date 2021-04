L'Attacco dei Giganti: il messaggio del doppiatore di Eren per la fine del manga

Mentre l'intera community dell'Attacco dei Giganti sta ancora discutendo del capitolo 139 che ha portato a conclusione la drammatica epopea creata da Hajime Isayama, il doppiatore giapponese del protagonista Eren Jaeger, Yuki Kaji, ha voluto condividere sui social un messaggio per la fine della serie, e per ringraziare direttamente il mangaka.

Come potete vedere dal post presente in calce, Kaji ha pubblicato sul suo account ufficiale: "Maestro Hajime Isayama, grazie per averci donato il manga dell'Attacco dei Giganti. Grazie per questo incredibile viaggio. Metterò tutto l'impegno possibile nel doppiare Eren Jaeger nell'anime, fino alla conclusione definitiva. La nostra battaglia è ancora lontana dalla fine!"

Kaji non è il primo a mostrare un grande riconoscimento a Isayama per la serie, che ha ottenuto un'enorme importanza nel settore, in quanto la stessa Twitter Japan ha condiviso un messaggio indirizzato proprio al sensei. Naturalmente Kaji, così come tutti gli altri doppiatori del cast principale, tornerà a lavorare nella seconda parte della stagione finale prodotta dallo studio MAPPA, prevista per il 2022 con un numero di episodi non ancora specificato, ma che potrebbe essere considerevolmente inferiore rispetto a quanto pubblicato finora.

Ricordiamo inoltre che la serie ha conquistato Yokohama con una gigantesca statua di Eren, e vi lasciamo alla nostra recensione del manga di Hajime Isayama.