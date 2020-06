L'Attacco dei Giganti: Mikasa Ackerman è pronta a proteggervi nel bel cosplay di Ays

Eren Jaeger è stato accompagnato fin dai primi istanti de L'Attacco dei Giganti da una ragazza, Mikasa Ackerman. Questa è praticamente una sorella adottiva, dopo che il ragazzo la salvò da un manipolo di briganti che aveva già ucciso i suoi genitori. Tuttavia è ovvio che Mikasa Ackerman provi dei sentimenti più profondi per il protagonista.

Ma contemporaneamente, Mikasa Ackerman è anche una soldatessa forte e capace e tra le migliori di tutti quelli presentati in L'Attacco dei Giganti. Il tutto fai il paio con una bellezza orientale che attira l'interesse anche di altri ragazzi come Jean Kirchstein. Oltre all'essere la spalla e salvatrice di Eren, si dimostra più volte capace di aiutare anche gli altri come durante l'assedio al Wall Rose.

Adesso Mikasa Ackerman dimostra la sua forza anche in un cosplay realizzato dalla bella Mk_Ays. Qualche mese fa la ragazza si era dedicata a un cosplay angelico di Black Clover, e la sua bellezza riesce a esprimersi anche nelle foto con il cosplay di Mikasa che potete vedere in basso. Ovviamente l'outfit scelto è quello della Legione Esplorativa presente in L'Attacco dei Giganti. Oltre la spada sfocata in primo piano, si possono notare tutti i dettagli dei vestiti, dalla giacca beige ai pantaloni e finiture di pelle. La foto lascia quindi intravedere un cosplay ben realizzato e ben interpretato da Ays. Non dovremo quindi temere per un attacco di giganti nella realtà.

Lo ritenete migliore del cosplay sexy di Mikasa realizzato da Ackirane?