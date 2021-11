L'Attacco dei Giganti: Mikasa Ackerman splendida nel cosplay di Mayweda

L'Attacco dei Giganti è un manga che ha conquistato il mondo intero. Hajime Isayama ha vinto molti premi in questi 11 anni di serializzazione, giunti al termine da qualche mese. I suoi personaggi hanno quindi concluso la storia, con qualcuno che l'ha vissuta nella sua interezza.

Per tutti i volumi del manga abbiamo visto in azione Mikasa Ackerman, protagonista femminile de L'Attacco dei Giganti. Il suo legame con Eren Jaeger l'ha costretta a seguire ogni sua mossa, standogli sempre affianco per tutta la durata del racconto del mangaka. Le sue doti sono eccezionali: in quanto membro del clan Ackerman, possiede una forza straordinaria, con riflessi eccezionali e quindi le capacità per ammazzare un gigante dietro l'altro senza problemi.

La cosplayer Mayweda ha deciso di interpretare proprio una delle paladine de L'Attacco dei Giganti con la sua divisa da soldato, quella vista nelle prime tre stagioni dell'anime. Il cosplay di Mikasa Ackerman in foto presenta così un personaggio davvero splendidamente realizzato. I vestiti sono tutti perfetti, così come la realizzazione delle due spade per uccidere i giganti. L'unica cosa che manca è il dispositivo di manovra tridimensionale, che però non rende il cosplay negativo.

L'Attacco dei Giganti sta per arrivare a New York con una mostra speciale.