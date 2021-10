L'Attacco dei Giganti: Mikasa Ackerman torna in azione in questo cosplay

Ci si avvicina sempre di più al finale de L'Attacco dei Giganti ogni giorno che passa. Il manga, opera originale creata da Hajime Isayama, si è già concluso da qualche mese, ma molti appassionati attendono ancora che arrivi l'ultima stagione dell'anime. Il trailer de L'Attacco dei Giganti 4 parte 2 mette di nuovo in mostra i personaggi principali.

I secondi a disposizione di Studio MAPPA sono stati dedicati ai giganti, con Eren Jaeger in primis, e poi ai tanti soldati umani di entrambe le fazioni che prenderanno parte alla nuova guerra che si terrà a Shingashina, ormai campo di battaglia per eccellenza de L'Attacco dei Giganti. Inevitabilmente il trailer si è soffermato anche su Mikasa Ackerman, l'eroina della storia e fedelissima di Eren, nonostante gli ultimi avvenimenti che l'hanno decisamente scottata.

La ragazza rimane tuttavia pronta a prendere parte all'ultima stagione de L'Attacco dei Giganti non soltanto su carta ma anche nella realtà. Il cosplay di Mikasa Ackerman tratto dalla stagione 4, quindi con la divisa nera e l'armatura, oltre l'onnipresente dispositivo di manovra tridimensionale che ha permesso alla gente di Paradis di affrontare i giganti per generazioni, conferma l'hype del pubblico per l'ultima parte.

E se la volete al vostro fianco, Kitsune Studio ha realizzato invece una statuetta di Mikasa Ackerman all'attacco.