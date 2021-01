L'Attacco dei Giganti: Mikasa e Annie risplendono in questo cosplay

Mentre il manga di L'Attacco dei Giganti sembra essere molto vicino alla sua conclusione e la trasposizione animata affronta i primi eventi che coinvolgono il mondo al di là delle mura, scopriamo il doppio cosplay di una fan.

Inizialmente compagne dello stesso Corpo di Addestramento Reclute, il numero 104, Annie e Mikasa si sono dimostrate entrambi ottime soldatesse, purtroppo però la ragazza bionda si è rivelata essere la detentrice del potere del Gigante Femmina e la Ackerman non ha esitato a puntarle le armi contro per difendere Eren.

In seguito alla propria sconfitta Annie sigillò il proprio corpo all'interno di un cristallo generato col potere del titano e, nella serie animata, non ha ancora avuto modo di tornare in azione. Nonostante la guerriera di Marley non compaia da diverso tempo nell'anime e gli infelici trascorsi con l'amica di Eren, la cosplayer Saiya ha deciso di rappresentare entrambe le ragazze.

Nel post pubblicato su Instagram, visibile al termine di questa news, notiamo una prima foto in cui la donna veste i panni di Annie ed è dotata della tipica imbragatura che contraddistingue gli utilizzatori del Dispositivo di Manovra Tridimensionale. Un successivo scatto ci dona un sguardo più ampio mentre la terza immagine mette a confronto il primo cosplay con un secondo in cui viene interpretata Mikasa con una posa molto simile a quella della propria nemica.

Voi cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti.

Infine ricordo che Isayama ha fatto sapere cosa sia successo al corpo di Erwin in L'Attacco dei Giganti e riporto un approfondimento sui poteri e la storia del Titano d'Attacco di L'Attacco dei Giganti.