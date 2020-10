L'Attacco dei Giganti: Mikasa dà il benvenuto all'autunno in questa fanart

In attesa di poter ammirare la quarta e ultima serie di L'Attacco dei Giganti, gli appassionati del franchise stanno dando libero sfogo alla loro fantasia con numerosi cosplay e fanart. Questa dedicata a Mikasa è semplicemente fantastica.

Durante la stagione autunnale vedremo L'Attacco dei Giganti 4, ultima serie animata del franchise di Hajime Isayama. A quanto pare, grande protagonista di questa conclusione sarà Mikasa, uno dei personaggi più amati dai fan. Dopo aver osservato il nuovo look che sfoggerà in L'Attacco dei Giganti 4, i suoi ammiratori sono pronti a salutare l'autunno.

Con gli ultimi eventi, Mikasa si è guadagnata un posto di rilievo nel suo gruppo. La ragazza ha già abbattuto numerosi Titani, ma nella quarta stagione dovrà vedersela con un volto familiare. In attesa di conoscere il suo futuro, l'artista @infi_MT ha condiviso sul proprio profilo Twitter una splendida fanart a lei dedicata. Nello splendido ritratto Mikasa posa le sue armi e raccoglie un rastrello per ripulire i dintorni dalle arancioni foglie autunnali. Nonostante non abbia raggiunto numeri pazzeschi, la fanart è decisamente la più indicata per iniziare al meglio l'autunno. Per placare l'attesa della quarta stagione è in arrivo uno speciale dedicato alla colonna sonora di L'Attacco dei Giganti.