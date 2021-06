L'Attacco dei Giganti: Mikasa come Tifa di Final Fantasy VII in un fantastico artwork

La conclusione dell'Attacco dei Giganti sembra aver lasciato un vuoto nell'industria dei manga, e mentre la maggior parte degli appassionati attende novità riguardo la seconda parte della quarta stagione dell'anime, un fan ha immaginato Mikasa come Tifa Leonhart di Final Fantasy VII, il celebre gioco di ruolo sviluppato da Square Enix.

Sin dall'inizio Mikasa Ackerman ha ricoperto un ruolo fondamentale, stando sempre al fianco del protagonista Eren Jaeger, e dimostrandosi la migliore della nuova generazione di soldati dell'Armata Ricognitiva. Abile, veloce, e pronta ad aiutare i suoi compagni, Mikasa rappresenta una minaccia impressionante sul campo di battaglia, un aspetto che condivide con Tifa di Final Fantasy VII, anch'essa profondamente legata al protagonista Cloud Strife.

Per quanto le due opere siano naturalmente differenti tra loro, l'artista Alexandra Fomina ha voluto immaginare come apparirebbe Mikasa nei panni di Tifa, realizzando il fantastico disegno crossover che potete vedere nel post in fondo alla pagina. L'Ackerman è stata resa alla perfezione con il classico design di Tifa, apparso anche nel remake di Final Fantasy VII pubblicato ad aprile del 2020. Fateci sapere cosa ne pensate di questo speciale omaggio nella sezione commenti.

Ricordiamo che importanti novità sull'anime potrebbero arrivare ai MAPPA Stage 2021, e vi lasciamo ad un'ipotesi sull'età di Erwin Smith.