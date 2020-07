L'Attacco dei Giganti: Mikasa in divisa e in lingerie in questo cosplay di Joanne

Il mondo de L'Attacco dei Giganti è tetro, sanguinolento, minaccioso. Soldati e soldatesse devono dare la vita per cercare di affrontare i nemici, i giganti mangia uomini che assediano le mura da tempo immemore. Nonostante questa brutalità, tra le protagoniste del manga e dell'anime c'è chi riesce a conquistare con la sua bellezza.

Stiamo parlando ovviamente di uno dei personaggi femminili di spicco de L'Attacco dei Giganti, cioè Mikasa Ackerman, che ha da sempre accompagnato Eren Jaeger e Armin Arlet fin da quando fu salvata da un gruppo di criminali. Pur manifestando più volte la sua forza tra addestramenti e scontri con i giganti, tra i fan è nota anche per la sua bellezza che ha conquistato alcuni personaggi come Jean Kirchstein.

Nel manga e nell'anime de L'Attacco dei Giganti difficilmente vediamo Mikasa in modo osé o provocante, ma nel mondo dei cosplay creati dai fan tutto può succedere. Ed è accaduto infatti con la rappresentazione di Joanneofarciol, ragazza che ha voluto creare un cosplay di Mikasa Ackerman ma in lingerie.

Nella foto in calce, divisa in due parti, possiamo osservare il suo cosplay di Mikasa con il giacchetto marroncino della Legione Esplorativa e la sciarpa rossa, ma nella seconda metà si nota bene che la ragazza non ha molto altro indosso. Per cosplay meno provocanti ma molto più fedeli all'intera divisa, vi rimandiamo a quello creato da Ays sempre per Mikasa, in attesa di rivederla in azione in L'Attacco dei Giganti 4.