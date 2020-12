L'Attacco dei Giganti: Mikasa e Levi più letali che mai in queste magnifiche figure

La quarta stagione dell'Attacco dei Giganti ha da poco fatto il suo debutto, e il lavoro dello Studio MAPPA sembra aver ottenuto un discreto successo, nonostante i rumors riguardo prossimi cali di qualità, e per celebrare il ritorno della trasposizione animata LC Studio ha presentato due spettacolari statue da collezione.

Come potete vedere nel post riportato in calce alla notizia, condiviso su Twitter dall'utente @MundoKame, sono state presentate due figure dedicate ai personaggi Mikasa Ackerman e Levi Ackerman. Si tratta di due prodotti originali, che ritraggono i due soldati del Corpo di Ricerca vincitori contro due Giganti, Mikasa si trova infatti sulla testa del Gigante Corazzato, ovvero Reiner Braun, mentre Levi sovrasta la sua nemesi, il Gigante Bestia, vale a dire Zeke Jaeger.

Le statue sono entrambe in scala 1:6, e sono state presentate in due versioni differenti per ciascun personaggio, la versione regolare che costa 265 dollari americani, e la versione EX, che presenta oltre al protagonista anche la testa del Gigante avversario, e ha un prezzo di 345 dollari americani. Si tratta di pezzi da collezione in edizione limitata, saranno messi in commercio solo 299 pezzi, a partire dalla primavera del 2021, ed è già possibile pre ordinarli pagando un acconto.

Ricordiamo che la nuova ending dell'anime ha sorpreso la fanbase, e vi lasciamo al titolo e alla preview del terzo episodio della quarta stagione.